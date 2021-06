Kje, kdaj in kateri operaterji po Sloveniji gradijo omrežja 5G

V nadaljevanju preberite:

Slovenski mobilni operaterji so zakorakali v gradnjo pete generacije mobilnega omrežja. Zdi se, da ne tečejo maratona, temveč sprint, saj so nekateri pričakovanja prehiteli za več mesecev.

Kakšna je razlika v hitrosti novega omrežja? Kateri operaterji so v Sloveniji že vzpostavili omrežje 5G in kdaj vzpostavitev načrtujejo ostali? Katere storitve bodo uporabnikom na voljo v peti generaciji omrežij in koliko denarja operaterji namenjajo za gradnjo infrastrukture?