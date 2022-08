Kljub inflacijski in valutni krizi priložnosti za poslovanje

V nadaljevanju preberite:

Predsednik države Borut Pahor bo danes in jutri na državniškem obisku v Turčiji, kjer se bo srečal tudi s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom. Obisk bo tudi v znamenju gospodarskega sodelovanja med državama, saj bodo Turčijo obiskali predstavniki slovenskih podjetij in gospodarski minister Matjaž Han. Kakšno je gospodarsko sodelovanje med državama? Katera podjetja v turški lasti so največja pri nas? Kakšna gospodarske težave imajo Turki? Kako na Turčijo vpliva vojna v Ukrajini in kakšne priložnosti skušajo izkoristiti?