Kljub pomoči plameni vse bolj uničujoči

Tako kot so gasilci poleti gasili požare na Krasu in drugod po državi, je vlada poletne mesece namenila pripravi pomoči zaradi posledic draginjskega ognja, ki pustoši v denarnicah prebivalcev in bilancah podjetij. Z ukrepi je regulirala marže trgovcev pri prodaji pogonskih goriv, določila najvišje cene električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, omejila cene plina v prodaji na drobno ter znižala stopnjo DDV na nekatere energente. Zdaj je pripravila še 81 milijonov evrov težak paket, s katerimi bo z draginjskimi dodatki pomagala ranljivim prebivalcem, z nepovratnimi sredstvi pa gospodarstvu.