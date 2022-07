Ključne surovine se cenijo

Cene surovin so rasle do začetka marca, potem pa se je trend obrnil. Bolj pomembne kovine so se namreč v preteklem četrtletju, predvsem pa v preteklem mesecu, pocenile. Podoben trend je opaziti pri žitaricah.

Gibanje indeksa kovin LMEX Foto Tn Igd

Indeks kovin na londonski borzi je v preteklem četrtletju izgubil petino vrednosti, merjeno v evrih. V izračun indeksa je vključeno šest kovin – baker, aluminij, cink, svinec, pločevina in nikelj. Prav vse navedene kovine so se v preteklem četrtletju pocenile. Če gledamo omenjeni indeks, so cene kovin še vedno višje, kot je petletno povprečje cen. Te so namreč rasle skozi celotno lansko leto, v letošnjem pa so v marcu dosegle vrh. Panika se je hitro polegla, kar se najbolj vidi pri niklju. Rusija je pomemben proizvajalec niklja, in v začetku marca je cena precej zrasla, vendar se je kmalu tudi vrnila, saj se strahovi glede pomanjkanja te rude niso uresničili. Investitorje sicer najbolj skrbi pocenitev bakra, kajti cena bakra dostikrat nakazuje stanje v gospodarstvu. Baker je v preteklem četrtletju izgubil 17 odstotkov vrednosti, merjeno v evrih, cena pa je še dodatno padla v prvih dneh julija.

Cene omenjenih kovin so se znižale predvsem v preteklem mesecu, ko so se pojavile govorice, da bodo razvita gospodarstva zašla v recesijo, centralne banke pa so začele zviševati obrestne mere, kar bi oboje lahko negativno vplivalo na potrošnjo, s tem pa tudi na povpraševanje po kovinah. Dodatno skrb predstavlja ohlajanje kitajskega gospodarstva, ki je predvsem posledica epidemioloških zapiranj.

Povpraševanje po železovi rudi manjše

Med omenjenimi kovinami ni ene najbolj pomembnih, to je železova ruda, ki pa se je tudi pocenila. Njen največji porabnik je Kitajska, vendar pa se zaradi ohlajanja tamkajšnjega gospodarstva povpraševanje po železovi rudi zmanjšuje. V preteklem četrtletju so se pocenile tudi plemenite kovine – zlato, srebro in platina. Ena redkih surovin, ki še vedno ohranja vrednost, je litij. Ta se uporablja za proizvodnjo baterij, povpraševanje je še vedno močno, viri pa so omejeni.

Gibanje cen pšenice Foto Tn Igd

Precej negotovosti je bilo okoli žitaric, predvsem pšenice. Konec februarja so se cene terminskih pogodb za pšenico na blagovni borzi v Chicagu precej dvignile, saj je obstajal strah pred pomanjkanjem. Ta se je zdaj očitno polegel, in cene so se vrnile na ravni s konca februarja letos. Podobno gibanje cen za terminske pogodbe na omenjeni borzi je opaziti tudi pri koruzi. Letina v ZDA bo očitno po pričakovanjih. Pri tem velja omeniti, da je cena pšenice rasla skozi preteklo leto in je kljub padcem še vedno nad petletnim povprečjem.

Nekoliko se je pocenila tudi nafta. 159-litrski sod nafte WTI je bilo mogoče v preteklih dneh kupiti za manj kot 100 ameriških dolarjev. Nekateri analitiki menijo, da če bi nastopila recesija, bi se lahko povpraševanje še zmanjšalo in bi cena lahko še padla. Od energentov ceno še naprej drži zemeljski plin, vendar predvsem na evropskem trgu, raste pa cena premoga, ki je substitut za zemeljski plin. Z nakupi večjih količin premoga se želi Evropa zaščititi pred morebitnimi izpadi dobav zemeljskega plina iz Rusije.