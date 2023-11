Ko gre za posle, s sosedi govorimo isti jezik

V nadaljevanju preberite:

Slovesne predstavitve poslovne revije Next, brezplačne priloge Dela in hrvaškega Jutarnjega lista, se je v Zagrebu poleg treh hrvaških in dveh slovenskih ministrov udeležila kopica slovenskih in hrvaških direktorjev. Poslovna svetova dveh sosednjih držav sta močno prepletena in soodvisna, skupni nastop pri spopadanju s ključnimi izzivi prihodnosti na evropskem in na tretjih trgih pa bo v prid gospodarstvoma obeh sosednjih držav, so se strinjali udeleženci predstavitve projekta Next.

Veličastni hotel Esplanade v središču Zagreba je bil včeraj prizorišče sproščenega in neformalnega druženja vodilnih slovenskih in hrvaških gospodarstvenikov. Na enem mestu je najboljše, največje in najprodornejše poslovneže iz dveh sosednjih držav zbral edinstven skupni projekt dveh vodilnih medijskih hiš iz Slovenije in Hrvaške. Slovesna predstavitev prestižne revije Next Business, ki jo kot brezplačno prilogo bralci Dela berejo v slovenskem jeziku, Jutarnjega lista pa v hrvaškem, je okronala večmesečno delo dveh uredništev.