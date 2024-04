Ko trajnost postane konkurenčna prednost

Nekoč se v poslovnih krogih skoraj ni govorilo o trajnosti, zdaj pa je to postala prva točka poslovne agende številnih podjetij. Zavarovalnica Generali ni izjema, pri čemer gredo pri njih še korak naprej: k trajnostnemu ravnanju spodbujajo tudi druga podjetja, predvsem mala in srednja, ki so običajno tudi njihovi zavarovanci. Načini, s katerimi spodbujajo trajnost tako v zavarovalnici kot v širšem okolju, so bili rdeča nit pogovora s predsednico uprave Zavarovalnice Generali Vanjo Hrovat.

Zavarovalnica Generali je ena tistih slovenskih družb, ki je trajnost postavila v središče poslovne strategije. Vsekakor je to močna zaveza in pomemben korak za podjetje?

Ko so nam predstavili novi cikel globalne strategije Vseživljenjski partner24: Spodbujanje rasti Skupine Generali, je pogled na novo poslovno strategijo najprej zahteval dober premislek, nato pa veliko dela vseh zaposlenih, da smo jo čim bolj vključili v vsakodnevno delo. Začeli smo seveda pri zaposlenih – ne le s predstavitvami, ampak tudi z izobraževanji in številnimi projekti, ki so nam pomagali trajnost integrirati v naše vsakodnevno poslovanje.

Trajnost je iz nekoč skoraj »marginalne figure« v podjetju postala zelo pomembno področje, ki ga podjetja vse bolj premišljeno uvajajo v svoje poslovanje. Zakaj je trajnost tako pomembna za vašo zavarovalnico?

Ker se zavedamo, da so nujne korenite spremembe v našem odnosu do okolja, da bodo tudi naši zanamci lahko živeli v okolju in družbi, kot ju še poznamo danes. Mogoče se sliši klišejsko, a v naši panogi žal vidimo vse posledice divjanja narave, leta 2023 so bile to poplave, leto pred tem katastrofalni požari na Krasu, če govorimo le o največjih in najbolj prepoznavnih okoljskih dogodkih. In podobno je na področju družbene odgovornosti – želimo pomagati ranljivim skupinam pri njihovi vključenosti v družbo. Z vsemi projekti, ki jih na področju trajnosti izvajamo v Generaliju, se trudimo, da odgovarjamo na izzive, ki jih prepoznamo kot pereče v družbi.

Kako se trajnost odraža v vaši zavarovalnici?

Naša strategija Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti opredeljuje trajnostno delovanje na štirih ravneh – želimo biti odgovorna zavarovalnica, odgovoren investitor, delodajalec in državljan. Da pa bi naše zaveze prelili v vsakdanje delo in poslovanje naše zavarovalnice v Sloveniji, smo najprej pripravili trajnostno strategijo s konkretnimi cilji, ki jih želimo doseči na različnih področjih.

Kako trajnost lahko ponazorite z dejanji in dosežki? Načini pri storitvenih podjetjih so gotovo drugačni kot, recimo, v težki industriji.

Prav gotovo – okoljski odtis je pri nas manjši, a to še ne pomeni, da zanemarjamo to komponento ali da je ne poskušamo izboljšati. Zares velike spremembe smo uvedli v naše delo – na primer z digitalizacijo. Ta se izkazuje v precej manjši porabi papirja in tiskovin, veliko manj je tudi klasičnih pošiljk, hkrati pa je to bolj preprosto za naše stranke in seveda tudi za naše poslovanje. Prihranimo pri porabi energije in znižujemo svoj ogljični odtis. Intenzivno se ukvarjamo tudi s tem, da se trajnost izraža tudi v naših produktih in storitvah.

Pri zaposlenih izvajamo programe za usposabljanje in izobraževanje ter zagotavljanje enakih možnosti na delovnem mestu. Omogočamo hibridno delo in tako zaposlenim, poleg drugih prednosti tovrstnega dela, prihranimo tudi vsakodnevno vožnjo v podjetje.

Velik del naših aktivnosti je usmerjenih tudi v družbeno odgovorne projekte. Trajnost pa se trudimo spodbujati tudi v poslovnem okolju, tako med svojimi partnerji, poslovnimi strankami kot širše.

Kako spodbujate trajnost v svojem poslovnem okolju?

V Generaliju verjamemo, da dobre prakse in vzori spodbujajo širše okolje k spremembam in izboljšavam. Zato smo lani prvič tudi v Sloveniji, predstavili natečaj SME EnterPRIZE, s katerim nagrajujemo mala in srednja podjetja, ki uspešno uvajajo trajnostne prakse v svoje poslovanje.

Zakaj se pri natečaju osredotočate prav na mala in srednja podjetja?

Več razlogov je vodilo do te odločitve. Prvi je gotovo pomembna vloga in prispevek, ki ga imajo v gospodarstvu. Kot zavarovalnica sodelujemo s številnimi malimi in srednjimi podjetji, v povprečju je vsako peto zavarovano pri nas, zato lahko rečemo, da jih tudi dobro poznamo. Še en razlog pa je, da je trajnost priložnost za rast malih in srednje velikih podjetij. To je potrdila pred kratkim izvedena študija italijanske univerze SDA Bocconi School of Management, izvedena v sodelovanju s Skupino Generali, in je predstavljena v beli knjigi SME EnterPRIZE. Kot vseživljenjski partner želimo spodbujati prakse, ki so koristne za naše stranke, za podjetja, za družbo in ne nazadnje tudi naš planet.

Če ostaneva še pri nagradi SME EnterPRIZE – kakšen je doseg tega tekmovanja v Evropi?

Natečaj že četrto leto zapored poteka pod okriljem Skupine Generali na desetih evropskih trgih. Število podjetij, ki sodelujejo na natečaju, se iz leta v leto povečuje, zato tudi skupina vsako leto priključuje nove trge, na katerih poteka natečaj.

Da gre za ugledno nagrado, kaže tudi to, da je zaključni dogodek in podelitev nagrad najboljšim v Evropi, vsako leto v Bruslju, ob navzočnosti visokih predstavnikov EU in uglednih akademikov ter ob udeležbi novinarjev.

Kakšen pa je odziv v Sloveniji? In ali bo natečaj potekal tudi letos?

Kot že omenjeno, smo natečaj SME EnterPRIZE v Sloveniji začeli lani. In odziv podjetij nas je že v prvem letu zares pozitivno presenetil. Ne le množičnost udeležbe, ampak tudi kakovost prijav, zato to nadaljujemo tudi letos.

Prijave so že odprte, prijavijo se lahko mikro, mala in srednja podjetja, ki so v svoje poslovanje uspešno uvedla trajnost. Tiste najbolj izstopajoče in prebojne prakse bo naša žirija prepoznala in nagradila. Slovenski zmagovalec pa se bo uvrstil tudi na evropsko tekmovanje, ki se konča z veliko razglasitvijo v Bruslju.

Zanimivo pri natečaju SME EnterPRIZE je tudi to, da ni samo nagrada tista, ki pritegne podjetja – veliko naredite tudi za publiciteto?

Res je, da so zmagovalci našega natečaja, poleg finančne nagrade, ki jo prejmejo, vključeni tudi v vse komunikacijske aktivnosti – v medijih, na spletni strani, na naših družbenih kanalih –, s katerimi želimo poudariti pomembnost trajnosti ter širiti in predstavljati najboljše prakse. Trajnost je tudi konkurenčna prednost, zato se trudimo, da imajo podjetja, z dokazano dobrimi praksami več vidnosti in prepoznavnosti. Tudi z našimi nagradami.