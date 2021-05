Kolektor CPG z novim poslom na Hrvaškem

63 milijonov evrov je vreden pridobljeni posel na Hrvaškem

Konzorcij slovenske družbe Kolektor CPG in italijanskega ICM je zmagal na javnem razpisu za gradnjo obvoznice pri hrvaškem Novem Vinodolskem, so za STA potrdili v družbi Hrvatske autoceste (Hac). Obvoznica je del bodoče kvarnerske avtoceste med Reko in Žuto Lokvo na avtocesti Zagreb–Split.V Hacu so prejeli šest ponudb za gradnjo prve faze odcepa bodoče avtoceste – obvoznice pri Novem Vinodolskem. Najugodnejša je bila ponudba slovensko-italijanskega konzorcija, ki namerava načrtovana dela izvesti za 474,4 milijona kun (okoli 63 milijonov evrov), so povedali v Hacu.Obvoznica je dolga 9,8 kilometra. Od tega je 6,5 kilometra del bodoče avtoceste med razcepom pri Reki in Žuto Lokvo, kjer je cestninska postaja na avtocesti Zagreb–Split. Preostalih 3,3 kilometra odpade na ceste, ki bodo povezale bodočo kvarnersko avtocesto in jadransko magistralo pri Novem Vinodolskem.Dela so zahtevna, ker bo treba zgraditi 834 metrov dolg predor ter 1062 metrov dolg in ponekod do 40 metrov visok viadukt. Rok za izgradnjo je 36 mesecev. V Novem Vinodolskem pričakujejo, da po odprtju obvoznice v poletni sezoni na njihovih cestah ne bo več hude gneče.Kolektor na Hrvaškem med drugim s hrvaškim podjetjem GP Krk in podjetjem Euroasfalt iz BiH že gradi državno cesto, ki naj bi do leta 2023 povezala novi kontejnerski terminal reškega pristanišča z zahodnim delom reške obvoznice. Spomnimo, Kolektor CPG je opravljal rekonstrukcijo tirov v pristanišču Reka.