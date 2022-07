Koliko boste letos plačali za ogrevanje

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je zunaj še vroče poletje, pa marsikoga že skrbi letošnja zima. Marsikdo razmišlja o zamenjavi zimskega energenta, zato smo pogledali, koliko stane ogrevanje z drvmi, lesnimi peleti, elektriko, zemeljskim plinom in kurilnim oljem. Po zbranih podatkih je najcenejše ogrevanje z drvmi, a je tudi kar nekaj specifičnih okoliščin, ki vplivajo na strošek posameznega gospodinjstva. Tudi cene niso povsod enake. Dodali smo še primerjavo z lanskim letom in skoki so po ponekod zelo veliki, drugje pa je država z ukrepi zajezila rast.