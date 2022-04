Koliko so se podražila gradbena dela in koliko materiali

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so predstavniki gradbenih podjetij v preteklih mesecih večinoma tožili, da so javni naročniki gluhi za njihove pozive, naj priznajo višje cene gradbenih storitev zaradi dražjih materialov, so zdaj podjetja in naročniki, kot kaže, bliže dogovorom. Kaj pravijo gradbinci? Koliko so se podražila posamezna gradbena in obrtniška dela ter koliko materiali in energenti?

Med tem se težave z dobavami gradbenega materiala v Evropi zaostrujejo. Naročniki projekte že odpovedujejo. Kaj se dogaja v Nemčiji?