Komisija izboljšala gospodarsko napoved za Slovenijo

Odboj v evropskem gospodarstvu bo hitrejši od prejšnjih pričakovanj, gospodarsko rast pa bodo poganjali zasebna potrošnja in investicije, ugotavlja evropska komisija, ki je zvišala napoved letošnje gospodarske rasti v Uniji in evrskem območju na 4,8 oziroma 4,5 odstotka.To je za 0,6 oziroma 0,5 odstotne točke več od prejšnje napovedi. Pri tem naj bi znaten prispevek, približno 1,2 odstotka BDP, letos prispevala tudi podpora iz skladov za okrevanje in odpornost, predvidevajo v Bruslju.Kar zadeva Slovenijo, naj bi po napovedih komisije letos s 5,7-odstotnim povečanjem BDP presegla povprečno rast v Uniji in evrskem območju, za prihodnje leto pa pričakujejo petodstotno rast.Spomnimo, maja nam je komisija za letos napovedala 4,9-, za prihodnje leto pa 5,1-odstotno gospodarsko rast. Naša država je začela okrevanje že v prvem četrtletju, ko so bili rezultati boljši od pričakovanj, ugotavlja komisija, letos pa naj bi k odboju prispevali zlasti zasebna potrošnja, investicije in tuje povpraševanje. Na drugi strani se viša tudi inflacija, ki naj bi letos znašala 1,4, prihodnje leto pa 1,7 odstotka.Komisija v svojih napovedih opozarja tudi na znatna tveganja in negotovosti, povezane s širjenjem novih različic koronavirusa, in poziva k čim širšemu cepljenju.