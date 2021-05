Koncept formule v serijskem motorju

Novi pogonski motor se ne obrablja, je kompakten in ni odvisen od redkih zemeljskih elementov. FOTO: Mahle

Osrednja značilnost novega motorja, ki za delovanje ne potrebuje redkih zemeljskih elementov, je induktiven in s tem brezkontakten prenos električne energije, zato motor lahko deluje učinkovito tudi pri velikih hitrostih, ne da bi se obrabil. Z izkoristkom nad 95 odstotkov na skoraj vseh točkah delovanja je dosegel raven, ki je bila do zdaj značilna le za dirkalnike formule E.»V enem produktu nam je uspelo združiti prednosti različnih konceptov električnih motorjev,« so sporočili iz Skupine Mahle. Nova rešitev je preprosto nadgradljiva, zato jo je mogoče uporabiti tako v osebnih kot v komercialnih vozilih.Pri razvoju in načrtovani serijski proizvodnji brezmagnetnega pogonskega motorja je aktivno vključena tudi družba Mahle iz Šempetra pri Gorici, kjer je glavna lokacija Skupine Mahle za te inovativne električne pogone. »V podjetju zato pospešeno vlagamo v razvojno-raziskovalne rešitve za e-mobilnost, vlagamo v opremo za izdelavo prototipov in testiranj ter tudi v sodobne proizvodne linije za serijsko proizvodnjo,« so še povedali.