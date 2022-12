Končujejo pozitivno, v letu 2023 dva nova sejma

Družba Celjski sejem bo letošnje leto zaključila pozitivno. Pravijo, da je to velik uspeh, saj so v dveletnem obdobju epidemije, ko je bila sejemska dejavnost ustavljena, pridelali 1,2 milijona evrov izgube. Letos so izpeljali vse načrtovane sejme, največ težav pa jim povzročajo visoki stroški električne energije. Teh se lotevajo tudi z dodatnimi sončnimi elektrarnami.

Izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec je napovedal, da pričakujejo okoli štiri milijone evrov prihodkov. Dodal je, da gre za velik uspeh, potem ko so imeli v dveh letih 60-odstotni upad prihodkov: »Počrpali smo vse rezerve, vsa sredstva amortizacije, tako da skoraj začenjamo z ničle. K sreči nismo bili zadolženi, tako da večjih težav pri poslovanju ne bomo imeli, investicije, ki smo jih načrtovali, bodo pa pač morale dve ali tri leta počakati. Le upamo lahko, da se kaj podobnega, kot je bila epidemija, ne ponovi.«

Prihodnje leto bodo, kot je dejal Otorepec, začeli s tradicionalnimi marčnimi, pomladanskimi sejmi Altermed in GreenVita, dnevom čebelarstva ApiSlovenija, ki jim bodo dodali še sejem lova in ribolova. Aprila pripravljajo bienalni mednarodni industrijski sejem, maja bodo organizirali tradicionalna sejma Avto in vzdrževanje ter Gospodarska vozila

in logistika, ki se jima bo pridružil novi sejem komunalne opreme in tehnologije Komot. Septembra bo že 55. mednarodni sejem obrti in podjetništva Mos. Tudi za prihodnje leto so se s slovensko vojsko dogovorili za predstavitev in promocijo vojaških poklicev, ki bo novembra, konec novembra oziroma v začetku decembra pa za prihodnje leto načrtujejo še sejem Erotika, ki je v času korone in tudi letos zaradi negotovih epidemioloških razmer odpadel.

Lastna elektrarna

Poleg sejmov v letu 2023 veliko stavijo tudi na kongresno dejavnost. V kongresnem centru imajo že zdaj okoli 200 dogodkov na leto, je pojasnila Nina Ermenc Pangerl, ki s 1. januarjem v družbi prevzema funkcijo predsednice upravnega odbora: »Gostili smo vse, od manjših sestankov do seminarjev, izobraževanj, skupščin, celo poroko. Res se lahko pohvalimo s tehnično zelo dovršenim kongresnim centrom s tremi velikimi dvoranami, velikim številom parkirnih prostorov v neposredni bližini centra, kar je prednost, ki jo lahko trenutno v Sloveniji ponudi le malokateri center. Želimo še več obiskovalcev in računamo tudi na še večje sodelovanje z lokalno skupnostjo.« Kot je dodatno pojasnila, si namreč želijo, da bi mesto obiskovalcem, ki pridejo iz številnih držav, ponudilo še dodatne vsebine, da bi ostali dlje časa.

Otorepec je dejal, da so ena večjih težav visoki stroški električne energije: »Prihodnje leto bo cena električne energije višja za več kot sto odstotkov v primerjavi z letošnjim letom, pa je bila že letos za več kot sto odstotkov višja v primerjavi z lani. Računamo na pomoč države, ampak ni še možno izračunati, kolikšna bo. Kot vse kaže, pa bodo višje cene elektrike postale stalnica. Dolgoročno bo treba preživeti tudi brez pomoči države in se prilagoditi.« Dodal je, da bodo prav zato dogradili sončne elektrarne na vseh sejemskih površinah, prav zdaj jih nameščajo na upravno stavbo in na dvorano E, do konca maja načrtujejo še dodatno na dvorani C.