Kot nosilca dogovora o viziji gospodarstva do leta 2030 vidim premiera

Predstavniki vlade so v minulih dneh napovedali nekatere ukrepe za pomoč gospodarstvu, denimo čakanje na delo ter zamejitev drobnoprodajnih cen elektrike in plina za srednje in velike porabnike. Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Cantarutti pravi, da morajo biti ukrepi jasni čim prej, da bodo podjetja lahko načrtovala poslovanje v prihodnjem letu. Ob tem pa dodaja, da je zdaj pravi čas, da v državi dosežemo široko soglasje, tudi s sindikati in okoljevarstveniki, kakšno gospodarstvo želimo imeti do leta 2030. Kot nosilca te vizije vidi predsednika vlade Roberta Goloba.