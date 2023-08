Kralj rezancev na borzi premagal Forda in GM

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko se je po študiju geologije v nekdanji Sovjetski zvezi preselil v Ukrajino in tam odprl restavracijo z vietnamsko hrano, nato pa začel izdelovati instantne rezance in posel tako razširil, da ga je leta 2009 za 150 milijonov dolarjev prodal Nestléju, je Pham Nhat Vuong odšel nazaj v Vietnam in začel investirati.

Kmalu je postal najbogatejši Vietnamec. Prek matičnega podjetja Vingroup, največje vietnamske poslovne skupine, posluje v tehnološkem, industrijskem, nepremičninskem in gostinskem segmentu. Zdaj postaja vse opaznejši tudi na področju proizvodnje električnih vozil, saj je izpeljal v vseh pogledih prvovrstno uvrstitev VinFasta na ameriško borzo.