Kraš prodal distribucijo v Sloveniji Meritu HP

Družba Merit HP se je s hrvaško družbo Kraš, proizvajalcem slaščic in čokolade, dogovorila, da prevzame del dejavnosti družbe Krašcommerce, in sicer dejavnost distribucije in maloprodaje v Sloveniji, je razvidno s spletne strani Javne agencije RS za varstvo konkurence.