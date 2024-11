Cenitev svojega stanovanja velja preveriti

V nadaljevanju preberite:

Marsikateri lastnik nepremičnine se še ni pozanimal o oceni vrednosti svoje nepremičnine. Nekaterim pa to ni uspelo zaradi Gursove krivde. Sami smo namreč nepremičnino zaman iskali v bazi podatkov, šele s pomočjo Gursove tehnične podpore je bil ugotovljen vzrok težave – vrednotenje stanovanja je objavljeno pod napačnim naslovom sosednjega stanovanjskega bloka, in ne na naslovu, na katerem nepremičnina dejansko je.

Vpogledi v podatke cenitev nepremičnin sicer kažejo velike razlike, ne le med občinami – kot je znano, so najdražje nepremičnine na Obali, v gorenjskih turističnih krajih in v Ljubljani –, pač pa tudi znotraj njih. Pod drobnogled smo vzeli nekaj konkretnih stanovanj kolegov uredništva v Ljubljani in ugotovili, da se močno razlikujejo. Zakaj?