Krivim sladkim krompirjem se samo smeji

Ko sem pred Miklavževim brskala med izdelki iz projekta Štartaj Slovenija, sem presenečeno ugotovila, da tam, kjer naj bi stale testenine iz rdečega krompirja Batasta, zeva praznina. Tudi sicer prijazni prodajalec mi ni znal pomagati, češ da je zaloga tega izdelka očitno pošla, da pa je že kar nekaj kupcev pred mano spraševalo po njem. To mi je dalo misliti. Zdaj pa se je potrdilo: kupci so novo živilo razgrabili in tako s svojimi nakupnimi potezami odločili, kdo je zmagovalec v tekmi za naziv Hit produkt leta 2021 – Batasta.

Martina Wanis in Jan Šlamberger sta se s svojim inovativnim izdelkom javnosti predstavila kot zadnja med osmimi podjetniškimi ekipami. Čeprav bi to lahko bila slabost (ker je obdobje informiranega nakupa – od predstavitve izdelka javnosti do zaključka projekta – najkrajše), se podjetnika sploh nista utegnila ubadati z njo. Zanimanje za njune testenine se je namreč po oddaji in medijskih zapisih podeseterilo! Jan je v začetku pričakoval, da bo prvo naročilo Spara, 5000 kosov, zadoščalo do decembra, a so se police spraznile že novembra, in tudi dodatna, skoraj dvakrat tolikšna pošiljka ni zadoščala za več kot do prvih decembrskih dni. Za podjetnika je bil pravi šok, da se proda več, kot sta sposobna narediti na dan.

Garaški konec leta

Poleg tega je hudič imel še mlade, zapletlo se je z dobavami brezglutenske moke. Dobavni rok se je podaljšal z dveh na štiri tedne. Ko sta Martina in Jan to ugotovila (po oddaji) je bilo že prepozno, in tako je prejšnji teden proizvodnja testenin ob ogromnem povpraševanju stala. Zdaj sta jo spet zagnala. Sama. »Od vsega začetka delava sama, saj nisva vedela, kakšen bo odziv kupcev,« nam pojasni Jan. »Nisva si upala preprosto nekoga zaposliti, ker je to odgovornost. Zdaj je drugače, z razpisom že iščemo sodelavce. Najprej jih bo treba priučiti, tako da bova mesec ali dva v glavnem še sama v proizvodnji in bova imela letos bolj malo praznikov.«

Zmagovalca Štartaj Slovenija 2021 sta Jan Šlamberger in Martina Wanis s testeninami iz sladkega krompirja Batasta. FOTO: Anže Mulec

Po bitki je sicer lahko biti general, a v naglici – od ideje do končnega izdelka z vsemi potrebnimi preverjanji in postavitvijo proizvodnih procesov – se niti nista pozanimala pri kolegih iz prejšnjih sezon, kakšen plaz povpraševanja lahko sproži dobra predstavitev in marketinška podpora. Zato si nista naredila prav velikih zalog. Poleg tega pa delo na kmetiji ne čaka, septembra je bilo treba pospraviti krompir in druge pridelke in ni bilo toliko časa za izdelavo testenin.

Za podjetniški par so vse to zdaj sladke skrbi. Veseli ju, da so bili prav vsi odzivi kupcev doslej pozitivni. Kot posebej všečne opisujejo okus in strukturo testenin ter kratek čas kuhanja. Seveda ju vprašamo, ali sta, glede na vihar okoli naročil, pričakovala zmago. Jan: »Iskreno, s tem se sploh nisva obremenjevala. Najin glavni cilj ni bila zmaga, ampak dati možnost krompirjem smešnih oblik, da so uporabni, da jih ne zavržemo. To se nama je uresničilo, ko sva ugotovila, da so ljudje sprejeli najin izdelek in ko sva dobila pogodbo s Sparom. Naziv Hit produkt 2021 je bil samo pika na i, sladka kot naši krompirji.«

In kaj bo razplet Šeste sezone Štartaj Slovenija spremenil v podjetju, ki izdeluje testenine? »Ta hip ga čutiva predvsem kot velikansko odgovornost, kako zagotoviti ljubiteljem najinih testenin in sledilcem, da bodo dobili, kar iščejo, in da bova upravičila laskavi naziv. Najprej bo treba nadgraditi proizvodnjo, saj je zdaj veliko dela ročnega. Začela sva samo z osnovnimi stroji, zdaj vidiva, kje so luknje, kje je mogoče postopek racionalizirati, nadgraditi, da bova povečala zmogljivosti. Potem bova dodala nove produkte.« Poigravala se bosta z novimi produkti in novimi barvami. Pričakujemo lahko testenine iz vijolične različice krompirja, ki vsebuje posebej močen antioksidant. Ob vseh smelih zamislih podjetnika ostajata taka, kakršna so ju potrošniki vzljubili: naravna, spontana, garaška in predana delu, ki ju veseli.

Uspeh pogojujejo vrednote podjetnikov

Z doseženim so zelo zadovoljni tudi partnerji v projektu Štartaj Slovenija. V šestih letih so Spar Slovenija, agencija Formitas Group in medijska hiša Pro Plus na police trgovin Spar in Interspar uspešno postavili že več kot 200 izdelkov in tako podprli 44 podjetniških ekip. Spar je tudi letos vse nastopajoče prepoznal kot potencial in jim ponudil v podpis pogodbe o sodelovanju. Poleg Bataste ostajajo na policah 13 Intersparov in izbranih trgovin Spar po Sloveniji jabolčni cider Malner, omake za pomakanje Dipsi, bio sojini izdelki Trnulja, kremni pilingi za telo Bossy Cafe, zobne paste v tabletah Alternative+, pasja hrana Feedko in poučni eksperimenti Innobox.

David Kovačič, Spar Slovenija, Aleš Muhič, Pro Plus, in Mojca Randl, Formitas, Štartaj Slovenija, Kovačič, Randl, Muhič so na čelu več kot stoglave ekipe, ki ves čas spremlja in usmerja podjetnike. FOTO: Anže Mulec

Generalni direktor Spara Slovenija David Kovačič je utemeljil odločitev: »V podjetju Spar Slovenija si prizadevamo za kar najboljšio ponudbo lokalnih, inovativnih in trajnostnih izdelkov. Želimo si, da izdelki na naših policah navdušujejo in inspirirajo naše kupce. Menim, da nam je tudi z letošnjim naborom izdelkov Štartaj Slovenija uspelo podpreti omenjene strateške smernice.«

Po besedah Aleša Muhiča, direktorja trženja Pro Plus, je imela letošnja oddaja Štartaj, Slovenija! odlično gledanost. Spet so dokazali, da s partnerji in naročniki ustvarjajo izjemne vsebine, ki niso samo dobro gledane, temveč tudi spreminjajo svet na bolje.

Mojco Randl, ustanoviteljico in predsednico skupščine Formitas, posebej veseli, »da prihajajo nove generacije, ki so drugačne, s svežimi idejami, odgovornim odnosom do okolja in družbe, ki na nove načine nagovarjajo spreminjajoče se ali povsem nove potrebe kupcev. Ponovno se je izkazalo, da je za uspeh zelo pomembno, kdo stoji za izdelki, kakšne so vrednote podjetnikov, njihova prilagodljivost, pogum in disciplina«.

Mašinerija v ozadju

Projekt je od svojega začetka leta 2016 skupno prejel že 12 različnih domačih in mednarodnih priznanj, pred kratkim tudi tri prestižne nagrade Effie, med njimi zlato nagrado za najbolj uspešen in učinkovit projekt med dolgoročnimi kampanjami.

Vsi, udeleženci šeste sezone projekta in partnerji, ki so ga postavili, so zadovoljni, da se je kljub zapletenim okoliščinam projekt uspešno zaključil. FOTO: Anže Mulec

Če spremljamo Štartaj Slovenija le skozi prizmo spoznavanja nove trgovske ponudbe ter poguma, iznajdljivosti, železne volje, vztrajnosti in delavnosti posameznikov, ki si želijo stopiti na lastno podjetniško pot, ne vidimo, da projekt poganja prava »mašinerija«; nepogrešljiva ekipa treh partnerjev skupno šteje več kot sto ljudi. Deli ekipe v prvi fazi skrbijo za celotni proces castinga (izbora) podjetnikov, predvsem pa za izobraževanje tako s področja javnega nastopanja kot tudi definicije blagovne znamke in pozicioniranja na družbenih omrežjih.

Sparov del ekipe skrbi tudi za varnost izdelka, za to, da je proizvodnja v skladu z zakonodajo, da ima izdelek vse potrebne certifikate, da je deklaracija v skladu z določili za konkretno področje, v katerega podjetniki s svojimi izdelki vstopajo. Za njih organizira izobraževanja o kodah EAN in logistiki, ki je popolnoma drugačna kot v butičnih ali spletnih trgovinah, ki jih nekateri podjetniki poznajo od prej.

Ves čas projekta jih ekipe spremljajo in usmerjajo na področju PR komunikacije, komunikacije na družbenih omrežjih, tako na profilih njihovih znamk kot tudi na osebnih profilih. Kot je še pojasnila direktorica projektov na Formitasu Žana Močnik, se je med podjetniki prejšnjih sezon ustvarila skupnost, ki prav tako občasno svetuje in mentorira mlade nadobudne podjetnike. Tako sta na primer Luigi Petrella in Nina Slapšak pomagala pri razvoju in sta prevzela vlogi proizvajalcev za Dipsi in Bossy Cafe.

In še informacija za potencialne nove kandidate: peta in šesta sezona projekta sta vsaka po svoje kljubovali koroni. Očitno ji bo tudi sedma, saj prijave že potekajo.