Krka je marca začela prodajati svoje prvo zdravilo na Kitajskem

Novomeška Krka je lani registrirala 20 novih izdelkov, večinoma zdravil na recept, zaključili pa so več kot dvesto registracijskih postopkov v različnih državah in tem pridobili dovoljenje tudi za prodajo že uveljavljenih izdelkov na novih trgih.

Prvič so registrirali zdravilo na Kitajskem – antiepileptik pregabalin v obliki trdih kapsul, prodaja je ravnokar stekla.