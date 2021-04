Krka predlaga izplačilo pet evrov dividende

V nadaljevanju preberite:

Krka bo delničarjem na skupščini delničarjev predlagala izplačilo pet evrov bruto dividende na delnico, kar je 17,6 odstotka več kot lani. Če bodo predlog družbe potrdili tudi delničarji, bo za dividende izplačanih 156 milijonov evrov, kar je dobra polovica lanskega dobička. Kakšen donos prinaša delničarjem, si lahko preberete v članku.

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.



Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Krka bo delničarjem na skupščini delničarjev predlagala izplačilo pet evrov bruto dividende na delnico, kar je 17,6 odstotka več kot lani. Če bodo predlog družbe potrdili tudi delničarji, bo za dividende izplačanih 156 milijonov evrov, kar je dobra polovica lanskega dobička.



Ob trenutnem tečaju delnic to delničarjem prinaša petodstotni dividendni donos. Za pet odstotkov se je letos zvišal tudi tečaj delnic Krke.



Dolenjski farmacevt je lani, po nerevidiranih podatkih, ustvaril 291 milijonov evrov čistega dobička, kar je 18,5 odstotka več kot predlanskim. Prihodki od prodaje pa so lani dosegli 1,535 milijarde evrov, kar je 2,8 odstotka več kot predlanskim.



Skupščina delničarjev Krke je predvidena 8. julija, dividende pa naj bi bile izplačane 22. julija. Sklic skupščine bo objavljen 21. maja. Družba bo prihodnji teden predstavila še letno poročilo.



Od družb prve borzne kotacije sta letos predlog izplačila dividend podala še Petrol in Zavarovalnica Triglav. Prvi predlaga izplačilo enake dividende kot lani, torej 22 evrov na delnico. Zavarovalnica Triglav pa, tudi zaradi omejitev regulatorjev, predlaga izplačilo 1,7 evra dividende.