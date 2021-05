Krka z majhno rastjo dobička

Krka je v prvem četrtletju ustvarila 396 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za odstotek in po treh mesecih znaša 86,5 milijona evrov.



»V skupini Krka smo v prvem četrtletju 2021 poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Imeli smo drugo največjo prodajo v prvem četrtletju in največji četrtletni čisti dobiček v Krkini zgodovini. Lansko prvo četrtletje je bilo specifično zaradi velikega povečanja povpraševanja, ki se je zgodilo med prvim valom pandemije covida-19, in s tem tudi prodaje.



Na drugi strani so se zaradi vpliva pandemije lani zmanjšale nekatere vrste stroškov, kar je še povečalo dobiček iz poslovanja skupine Krka. Zaradi tega izida lanskega in letošnjega prvega četrtletja nista neposredno primerljiva.



Pandemija še vedno vpliva na izvajanje marketinških aktivnosti, prav tako je v prvem četrtletju vplivala na manjšo prodajo nekaterih skupin izdelkov, kot so antibiotiki in sezonski izdelki brez recepta, ter zdraviliško-turističnih storitev,« komentira poslovanje predsednik uprave družbe Jože Colarič.



Spomnimo, Krka je lani v prvih treh mesecih kar za 22 odstotkov povečala prihodke od prodaje, potem ko so kupci zaradi strahu pred pretrganjem nabavnih verig ob izbruhu epidemije povečali zaloge izdelkov. Uravnoteženje se je nato zgodilo že v drugem četrtletju, ko je Krka doživela desetodstotni medletni upad prodaje.



Več sledi ...

