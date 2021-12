Kylin ubranil prodajo delnic Hranilnice Lon

Slabih 14 odstotkov delnic Hranilnice Lon, ki so v lasti Kylin Prime Groupa, tudi na drugi dražbi na podlagi izvršbe sodišča ni dobilo novega lastnika, je mogoče izvedeti neuradno. Preverili smo zakaj in kaj se dogaja z dolgom kitajskega vlagatelja?

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.

Slabih 14 odstotkov delnic Hranilnice Lon, ki so v lasti Kylin Prime Groupa, tudi na drugi dražbi na podlagi izvršbe sodišča ni dobilo novega lastnika, je mogoče izvedeti neuradno. Po naših informacijah naj bi poskušal Kylin svojega upnika menda poplačati iz drugega vira.

Ilirika borznoposredniška hiša bi morala v petek na podlagi pooblastila sodnega izvršitelja izvesti že drugo dražbo za nekaj manj kot 14 odstotkov delnic Hranilnice Lon. Neuradno je namreč mogoče izvedeti, da je družba Prvi splet, ki je v solasti Jana Pintariča in Mihe Ažmana, zaradi milijona evrov neporavnanega kratkoročnega dolga zoper družbi Kylin Prime Group in Casa Del Sal, za katerima stoji kitajski kapital, vložila zahtevo za unovčitev zavarovanj, med katerimi so tudi delnice Lona.

Neuradno je slišati, da naj bi se dolžnik in upnik vendarle poravnala. Jan Pintarič pravi, da se z vsebino teh poslov ne ukvarjajo in le čakajo na poplačilo dolga, ne glede na vir. Ilirika je delnice Lona po sklepu sodišča sicer prvič prodajala že oktobra, a takrat interesa za tako majhen delež menda ni bilo.

Ozadje posla

Večkrat pa smo poročali, da Kylin Prime Group, ki ga vodi poslovnež Kai Dai, skupaj s svojimi sateliti vztraja pri večinskem lastništvu Hranilnice Lon, čeprav za to ni dobil dovoljenja Banke Slovenije. Ta mu je namreč že leta 2019 naložila, da mora svoj lastniški delež v Lonu zmanjšati pod deset odstotkov, ker mu po neuradnih informacijah ni uspelo dokazati izvora kapitala. Tudi Casa Del Sal je v solasti Kylin Prime Groupa, ki je omenjeno družbo po poročanju medijev skupaj z drugimi kitajskimi vlagatelji pred časom kupil od Gašparja Gašparja Mišiča. Družba ima v lasti tudi nekdanjo poslovno stavbo Droge v Portorožu.