Lastni podatki so naložba v konkurenčnost

V nadaljevanju preberite:

Minili so časi, ko je posel temeljil predvsem na trdem delu ali pa dobrem občutku. Zdaj imajo »nos za posel« tista podjetja in posamezniki, ki obvladajo delo s podatki in znajo iz njih dobiti kakovostne informacije, ki vodijo do pravih poslovnih odločitev. Podatkovno gnana podjetja odločitve sprejemajo na podlagi dejanskih podatkov in ne zgolj intuicije ali opazovanja. Kaj sploh pomeni biti podatkovno gnan?