Lastnike stanovanj čakajo višje položnice za rezervne sklade

V nadaljevanju preberite:

Od junija letos velja, da morajo upravniki stavb rezervne sklade voditi na ločenih bančnih računih za vsako stavbo posebej. Upravniki to novost zdaj uvajajo v prakso; denar iz različnih rezervnih skladov so namreč vodili na enotnih računih. Kot posledico te novosti upravniki izpostavljajo zvišanje stroškov za etažne lastnike oziroma lastnike stanovanj.

Zakaj bo prišlo do zvišanja stroškov? Kdaj in kakšno podražitev lahko pričakujemo? Kako se na pomisleke odzivajo na ministrstvu in kakšne rešitve predlagajo upravniki? Je mogoče ohraniti nižje stroške?