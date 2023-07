Ledinek bo dobavil strojno opremo za Stilles

Družba Ledinek, proizvajalec strojev za obdelavo lesa, bo Stillesu, proizvajalcu pohištva, dobavil nov stroj za dolžinsko spajanje desk. Sitlles tako širi dejavnost v proizvodnjo modularnih pološč.

Trend trajnostne gradnje je v zadnjih letih spodbudil uporabo lesa kot ključnega gradbenega materiala. Lesena gradnja je postala priljubljena zaradi svoje trajnosti, obnovljivosti in nizkega ogljičnega odtisa v primerjavi z drugimi materiali.

Tega se zavedajo tudi v podjetju Ledinek, ki je v sodelovanju s podjetjem Stilles začel s prvimi odpremami tehnološke opreme za proizvodnjo križno lepljenih plošč. Linijo, ki bo začela obratovati septembra, sestavljajo prečna žaga za izrez napak, stroj za dolžinsko spajanje desk Eurozink Compact 800 in šest metrov dolga stiskalnica X-Press. Dosegala bo proizvodno kapaciteto 30 kubičnih metrov oziroma 7500 kubični metrov na izmeno na letni ravni. »Veselimo se projekta, ki bo potekal na slovenskih tleh, in uspešnega sodelovanja s podjetjem Stilles. Gre za izjemno fleksibilno linijo, saj je zasnovana na način, ki omogoča tudi proizvodnjo nekaterih drugih lesenih produktov, kot je konstrukcijski les KVH,« je dejal Gregor Ledinek, direktor podjetja Ledinek Engineering in Lestro-Ledinek.

Stroj bo nameščen v Sevnici

Podjetje Stilles s sedežem v Sevnici na področju opremljanja hotelov širi dejavnost tudi v proizvodnjo različnih polproduktov iz križno lepljenih plošč in kompozitnih modularnih plošč. »Vse bolj se uveljavlja uporaba modularnih sistemov gradnje, pri katerih se leseni elementi predhodno izdelajo v tovarni in nato sestavijo na gradbišču. To omogoča hitrejšo gradnjo, večjo natančnost in manj odpadkov,« je povedal Gregor Ledinek.

Dolgoletne izkušnje

Ledinek Engineering je lani praznoval 30-letno tradicijo. So najbolj celovit in kompleten proizvajalec proizvodnih linij na svetu, ki nenehno raste, se razvija in stalno vlaga v zaposlene. Razvijajo in izdelujejo stroje ter avtomatske linije za proizvodnjo lesnih polizdelkov. Soustvarjajo svetovne trende na področju lesnoobdelovalne industrije. Vsi stroji so plod njihovega lastnega razvoja in inovacij. Slovensko znanje prenašajo v več kot 50 držav po vsem svetu. V sklopu blagovne znamke Ledinek zaposlujejo več kot 400 ljudi. Za inovativnost, uspešnost, razvoj in delo so prejeli že več nagrad tako v Sloveniji kot v tujini.