Lek v veliko naložbo v Ljubljani

Farmacevtska družba Lek bo v Ljubljani vzpostavila novo poslovno enoto, ki bo zagotavljala nove proizvodne kapacitete na področju tekočih vial in prednapolnjenih brizg. Investicija je težka 82,6 milijona evrov, država jo bo podprla s 6,6 milijona evrov subvencije.

Subvencijo mora sicer potrditi še vlada. Nova proizvodna enota na Verovškovi ulici bo opremljena z najsodobnejšo tehnološko opremo za aseptične procese, tako imenovano izolatorsko tehnologijo, ki je ni na voljo v nobeni farmacevtski industriji v Sloveniji, investicijo predstavlja predlog ministrstva za gospodarstvo, da Leku odobri subvencijo: »Z novo inovativno tehnologijo bo omogočena proizvodnja tehnološko in regulatorno najbolj zahtevnih farmacevtskih oblik kot so biološka podobna zdravila, nebiološka kompleksna zdravila ter inovativna biološka zdravila.« Investicija se bo predvidoma zaključila oktobra 2024 in bo prinesla 121 novih delovnih mest.

Spomnimo, Lek bo v prvi polovici tega leta začel s polnjenjem in pakiranjem cepiva proti koronavirusu Pfizerja in Biontecha.

Za investiranje v Sloveniji se sicer trenutno zanima okoli 20 potencialnih domačih in tujih investitorjev, in sicer govorimo o vsaj desetih manjših in desetih večjih investicijah, so pred mesecem pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo. Med njimi je tudi približno 100 milijonov evrov vredna investicija v podravski regiji na področju proizvodnje delovnih strojev, Pomurju se obeta nova proizvodna enota avtomobilske industrije v vrednosti 55 milijonov evrov, ki bo ustvarila več kot 60 delovnih mest.