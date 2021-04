Letalske prevoznike bodo še poganjale državne pomoči

V nadaljevanju preberite še:

Evropska komisija je francoskemu letalskemu prevozniku Air France ta mesec odobrila štiri milijarde evrov državne dokapitalizacije za reševanje težav, ki so posledica izbruha pandemije covida-19. Zakaj? Katere evropske letalske družbe družbe so še dobile državno pomoč in kakšni so pogoji zanjo? Bi lahko rešili Adrio?