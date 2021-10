Leti iz Ljubljane tudi v München, Helsinke, Madrid, Kijev, Tel Aviv

Iz ljubljanskega letališča bo v zimskem voznem redu, ki nastopi konec meseca, mogoče potovati s 13 rednimi letalskimi prevozniki na 14 destinacij v 12 državah. V Fraportu Slovenija ob tem razkrivajo predvidene nove povezave v prihodnjem poletnem voznem redu,

V zimskem voznem redu, ki bo v veljavi od 31. oktobra do 26. marca prihodnje leto, se ponudba letov v primerjavi z lansko zimsko sezono občutno povečuje, pravijo v Fraportu Slovenija. Potniki bodo lahko potovali v Amsterdam (Transavia), Beograd (Air Serbia), Bruselj (sprva štirikrat tedensko in z decembrom šestkrat tedensko Brussels Airlines in Wizz Air dvakrat tedensko na letališče Charleoi), Dubaj (flydubai), Frankfurt (Lufthansa), Istanbul (Turkish Airlines), London (easyJet in od sredine decembra Wizz Air), Moskvo (Aeroflot), Pariz (Air France), Podgorico (Air Montenegro), Varšavo (LOT) in Zürich (Swiss).

Flydubai je novi prevoznik pri nas. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Oktobra bodo presegli celoletne lanske številke

Septembra so na Brniku oskrbeli 65.133 potnikov, kar je dvakrat več kot isti mesec lani. »Ob prometno močnih zadnjih mesecih bomo tako v oktobru presegli skupno lanskoletno število oskrbljenih potnikov. Ob izboljševanju epidemiološke situacije in sproščanju omejitev pri prehajanju meja pričakujemo, da se bo močnejše povpraševanje po letih nadaljevalo do konca leta,« pravijo v Fraportu Slovenija, ki ga od začetka tega meseca vodi Babett Stapel.

Ta pravi, da napovedi letenja za zimsko sezono, pa tudi za prihodnje poletje, jasno kažejo da je slovenski trg privlačen za letalski promet: »Na našem letališču smo tako lahko nazaj pozdravili vse prevoznike, ki so v zimskem voznem redu 2020 z letenjem prenehali zaradi epidemije, veselili pa smo se tudi dobrodošlih novosti – prvič sta lete ponudila Iberia in flydubai.«

V upravljalcu brniškega letališča pravijo, da so napovedi letenja za prihodnjo poletno sezono spodbudne – postregla naj bi z novostmi in na ljubljansko letališče vrnila nekaj povezav, ki so bile prekinjene zaradi epidemije. Povezavam v zimskem voznem redu naj bi se pridružile naslednje: Transavia France z leti na pariško letališče Orly, Finnair z letenjem v Helsinke, Lufthansa v München, British Airways na London Heathrow, easyJet na London Luton, Iberia v Madrid, Windrose v Kijev in Israir v Tel Aviv.