Leto v znamenju visoke inflacije in previdnosti

Podjetja navajajo, da vojna v Ukrajini, inflacijski pritiski in motnje v dobavnih verigah vplivajo na njihovo delovanje in slabšajo razpoloženje v gospodarstvu. Beležimo strm trend padanja gospodarske klime, ki je od julija pod dolgoletnim povprečjem – novembra pa se je pokazalo izboljšanje. Ob tem pa beležimo rekordno nizke stopnje brezposelnosti. V povprečju pa so slovenska gospodinjstva za varčevanje namenila višji delež razpoložljivega dohodka kot povprečno gospodinjstvo v EU. Torej, kljub velikemu trošenju imamo glede na EU še vedno večjo previdnost, ugotavlja generalni direktor statističnega urada (Surs) Tomaž Smrekar.

Kakšni so bili letošnji premiki pri plačah in pokojninah? Kaj se je v letu 2022 dogajalo pri demografiji: kako dolgo živimo, koliko nas je? Kako trdna in zdrava so sicer slovenska podjetja, kar zadeva poslovanje, zadolženost in tako dalje? Kakšni so trendi pri industriji, storitvah, gradbeništvu, trgovini?