Letos pričakujejo štiri- do šestodstotno rast

V nadaljevanju preberite Union Pacific (UP) je največje železniško podjetje v Severni Ameriki. Poslujejo na 48.000 kilometrih železniških prog, ki predstavljajo dve tretjini vseh prog na ameriškem zahodu. Leta 2020 so ustvarili malo manj kot 20 milijard dolarjev prihodkov. Približno deset odstotkov prihodkov izvira iz prevoza v ali iz Mehike. V preteklosti so bili zelo uspešni pri povečevanju učinkovitosti.