Letos več kot milijarda, do konca desetletja še polovico več

V nadaljevanju preberite:

Koncern Kolektor letos načrtuje več kot milijardo evrov prihodkov, do konca desetletja pa bodo prihodki skupine presegli 1,5 milijarde evrov, napoveduje prenovljeno vodstvo družbe, ki je predstavilo tudi novo shemo organizacije skupine s skoraj šest tisoč zaposlenimi.

Dosedanji predsednik uprave skupine Radovan Bolko postaja nadzornik, novi predsednik uprave pa je Valter Leban. Njena člana sta še Darja Petrič in Žiga Kogej. Letos bo poslovni sistem dosegel milijardo evrov prihodkov, do leta 2030 je cilj 1,5 milijarde evrov.

Skupina Kolektor je lani presegla načrte, tako da so prihodki po prvi oceni družbe znašali več kot 900 milijonov evrov, EBITDA (kosmati denarni tok) je znašal 80 milijonov evrov in dodana vrednost na zaposlenega 50.000 evrov, pojasnjuje Radovan Bolko. Ta komentira zadnjih osem let svojega vodenja: »Milijardo bomo letos dosegli, kljub temu da se je v zadnjih osmih letih veliko dogajalo. Največ se je dogajalo v mobilnosti, kjer smo povečali