Ljubljanska borza je letos med najdonosnejšimi

Slovenski borzni trg se je v tem obdobju odrezal bolje tudi od nemškega indeksa DAX in ameriškega S&P 500, ki sta, računano v evrih, zabeležila 13- in 18-odstotni donos.

Kljub nedavni višji rasti domačega trga pa je ta v primerjavi s tujimi še vedno poceni. Če naredimo hitro in grobo primerjavo, vidimo, da je kazalnik P/E pri indeksu SBITOP pod 9, medtem ko pri indeksih S&P 500 ali DAX dosega 30 in 33.