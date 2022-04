Logist leta je Marko Cegnar

Logist leta za 2021, prejemnik stanovske nagrade, ki jo podeljuje Slovensko logistično združenje, je Marko Cegnar, ki je do konca lanskega leta vodil Intereuropo, največje slovensko logistično podjetje.

»Ta nagrada mi je v veliko čast in tudi breme za naprej. Najprej bi se zahvalil lastnikom, ki so v preteklosti prepoznali nujo, da mora Intereuropa stopiti na pot sprememb, in nato tudi to, da je treba preobrazbo tudi finančno podpreti. Zahvaljujem se vsem 1600 zaposlenih, ki so podjetju tudi z lastnim odrekanjem, začenši pri plačah, pomagali preživeti in zrasti - verjamem, da bodo tudi v prihodnosti ključno prispevali k razvoju. Zahvaljujem se timu najožjih sodelavcev, ki so verjeli moji viziji. Uspešno smo jo izpeljali, kar kažejo tudi rezultati v letu 2021. Verjamem, da je pot jasno začrtana in da bo šel razvoj Intereurope naprej v enakem tempu kot doslej in da bo ostala največji ponudnik logistike v regiji,« je ob prejemu priznanja povedal Cegnar.

Odličnost šestih kriterijev

»Nagrado podeljujemo na osnovi šestih glavnih kriterijev - organizacijske, tehnološke, informacijske, ekonomske, razvojne in okoljske odličnosti. Marko Cegnar je svoje dolgoletne izkušnje v Intereuropi znal zelo dobro prilagoditi zahtevam trga, jih vpeljati v poslovne procese in s tem dosegati odlične rezultate na učinkovit in trajnosten način,« je povedal Igor Jakomin, predsednik žirije SLZ.

Priznanje za življenjske dosežke v logistiki je prejel Milan Jelenc, sicer že upokojen, vendar še vedno zelo aktiven logist. Nagrajenec ima več kot štiridesetletne izkušnje v logističnem gospodarstvu pri vodenju, upravljanju in nadziranju gospodarskih družb s področja transporta, špedicije in logistike, med drugim v družbah kot so Slovenske železnice, Luka Koper, Intereuropa, BTC.

Že deveti mednarodni logistični kongres v organizaciji Slovenskega logističnega združenja, ki bo v Portorožu potekal do petka, nosi naslov Oskrbovalne verige v znanosti in praksi. Od srede do petka bodo logisti gostili štiri mednarodno nagrajene logistične projekte, ki so uvedeni in že predstavljajo dobro prakso. Sedem tujih in 22 domačih predavateljev, strokovnjakov ter predstavnikov uspešnih podjetij bo 300 udeležencem kongresa predstavili 15 primerov dobrih praks ter več kot 30 predavanj, je povedal Igor Žula, predsednik logističnega združenja.

Minister je za logistične centre

Ob začetku kongresa je udeležence nagovoril tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. »Logistika je hrbtenica slovenskega gospodarstva. Proizvedemo lahko karkoli, a če ni logistike, tega ne moremo pripeljati do končnega uporabnika. Obljubljam podporno okolje, da bo lahko logistika še naprej tako robustna, kot je bila doslej,« je povedal.

Po ministrovi oceni Slovenija še ni dovolj izkoristila priložnosti, da bi skladiščenje in manipulacijo blaga, ki na primer potuje skozi Luko Koper, pritegnila v logistične centre na ozemlju Slovenije. Pri tem bi morali najprej uporabiti območja, ki so z okoljskega stališča že sedaj degradirana. »Letališče Maribor, tam, kjer je Magna, je že tako degradirano, hkrati pa ima območje velik tovorni potencial,« je dejal in dodal, da je zato zrasla zamisel o tem, da na mariborskem letališču podaljšali letališko stezo, ob okrepljeni funkciji tovornega prometa pa bi zrasel multimodalni logistični center. S tem v zvezi je ministrstvo že začelo s postopki umeščanja v prostor.

Prav tako je Vrtovec napovedal začetek gradnje železniške proge od Beltincev do madžarske meje, kar bi omogočilo razvoj logistične dejavnosti v Prekmurju. Minister sicer eno od težav vidi v »naši trdovratni birokraciji«. Tu bo po njegovih besedah potrebno sprejeti zakonodajo, ki bo poenostavila postopke umeščanja v prostor.