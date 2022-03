Logisti, odvisni od Rusije, bodo v težavah

V nadaljevanju preberite:

Z vojno v Ukrajini so se v težavah znašli tudi slovenski logisti. Po eni strani je več deset slovenskih tovornjakov ostalo na ukrajinski ali ruski meji, prevozniki imajo težave z vračanjem vozil v Slovenijo. Po drugi strani pa se kažejo tudi dolgoročnejši izzivi za slovenska prevozniška podjetja, saj je Rusija zanje pomemben trg. Špediterji, ki so imeli večji obseg prevozov v to državo, bodo imeli težave, saj se bo obseg prevozov zaradi sankcij zmanjšal. Kakšne so težave in priložnosti za slovenska podjetja? Kaj kriza pomeni za pristanišča v Kopru, Trstu in Rotterdamu? Zakaj se bodo dobavni roki podaljšali? Kaj se dogaja v logističnih verigah?