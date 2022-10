Luka lani 47 milijonov državi in občinam

Kljub krizi, o kateri se v javnosti veliko govori, so podatki v številnih panogah povsem drugačni. Na področju logistike, ki v dobršni meri zrcali razmere v gospodarstvu, se postavljajo z uspešnim poslovanjem in ohranjajo optimistične napovedi tudi za prihodnje leto. Eden od kazalcev ekonomskega zdravja je tudi Luka Koper, ki se hvali z izjemnimi lanskimi in še boljšimi letošnjimi rezultati, zdaj tudi nič ne kaže, da bi se razmere kmalu spremenile.

Pristaniška dejavnost pomembno vpliva na razvoj gospodarstva in države nasploh. Poleg neposrednih dajatev državi in lokalni skupnosti pospešuje rast gospodarstva in s tem odpira delovna mesta. Raziskava Gospodarske zbornice Slovenije je pred časom pokazala, da sodi Luka Koper med večje gospodarske sisteme v državi. Sama bo letos ustvarila 300 milijonov evrov prihodkov od prodaje, toda s svojo dejavnostjo prispeva k dodani vrednosti še v vrsti drugih dejavnosti. Študija GZS je pokazala, da je Luka Koper vplivala na obstoj kakih 15 odstotkov vseh delovnih mest v regiji. Konkretno to pomeni, da je v istrsko-kraški regiji (pa tudi zunaj nje) na račun pristanišča zaposlenih več kot 7000 delavcev. Vsak evro dodane vrednosti v pristaniški dejavnosti je med letoma 2009 in 2018 ustvaril še približno en evro dodane vrednosti v drugih dejavnostih (400 milijonov evrov) in za 1,2 milijarde skupnih prihodkov na leto.

Država, Ankaran in Koper od Luke na leto dobijo 47 milijonov evrov.

V pristaniško dejavnost uvrščajo logistične storitve, prekladalno dejavnost, notranji transport, skladiščenje, v podporne pristaniške dejavnosti pa še pilotažo, vleko in oskrbo ter vzdrževanje ladij, delo pomorskih agentov, kamionske terminale in podobno. Posredni učinki se kažejo predvsem v dodani vrednosti špedicije, prevozništva, gradbenih, tehničnih, bančnih, zavarovalnih storitvah in celo v storitvah javne uprave.

Lep kos kruha

za državo in dve občini

Luka Koper je samo lani državi in dvema istrskima občinama prispevala za več kot 47 milijonov evrov različnih dajatev, prispevkov, nadomestil, koncesijskih dajatev ... Občini Koper in Ankaran sta prejeli 10,7 milijona evrov dajatev, od tega 6,6 milijona evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 3,6 milijona koncesijske dajatve in pol milijona evrov dividend. Državi je Luka Koper odštela prav tako 3,6 milijona evrov koncesijske dajatve, skoraj pol milijona evrov vodnega povračila in 5,3 milijona evrov takse na pretovor za gradnjo drugega tira Divača–Koper. Poleg tega so državi (tudi SDH in Kapitalski družbi) odšteli 10,7 milijona evrov dividend in 5,5 milijona evrov davka na dobiček. K temu je treba šteti še 9,9 milijona evrov davkov in prispevkov od prejemkov zaposlenih in več kot milijon evrov sponzorskih sredstev ter donacij. V letih 2020 in 2021 so investirali za 120 milijonov evrov v infrastrukturo, pri čemer so svoj delež pobrala še druga podjetja.

V Luki Koper letos načrtujejo približno tretjino višje prihodke, kar bo vplivalo tudi na višje zaslužke drugih iz pristaniške dejavnosti. Foto Jože Suhadolnik

Še precej večje številke se vrtijo v drugih podjetjih s področja logistike in povezanih dejavnosti. Slovenske železnice poudarijo, da njihov SŽ Tovorni promet ustvari več kot polovico pretovora (in prihodkov) s posli v Luki Koper. SŽ Tovorni promet je imel lani 172 milijonov evrov prihodkov in 972 zaposlenih. V pristanišče je pripeljalo kar 21.000 vlakov. V Luko Koper je pripeljalo in iz nje odpeljalo tudi 368.000 tovornjakov, ki prepeljejo približno deset milijonov ton tovora, in po ocenah ustvarilo več kot 200 milijonov evrov prihodkov. K temu je treba dodati kakih 30 pomorskih agencij, ki po ocenah predsednika Zveze pomorskih agencij Gracijana Necmeskala ustvarijo več kot 50 milijonov evrov prihodkov. Poleg njih je še več kot 100 špediterskih podjetij, ki s pristaniškimi posli prav tako ustvarijo več kot 50 milijonov evrov prihodkov. O pomenu pristanišča veliko pove podatek, da je Furs na oddelku za carinjenje v Kopru v zadnjih 20 mesecih pri uvozu v EU pobral za 1,78 milijarde evrov carin, DDV in antidampinških dajatev, to je 51 odstotkov tistega zneska, ki ga pobere pri uvozu blaga v vsej državi.

Načrti za letos

V Luki Koper načrtujejo letos približno tretjino višje prihodke, kar bo vplivalo tudi na višje zaslužke drugih iz pristaniške dejavnosti. Skrbijo pa jih pogosti zastoji na železniških tirih (ne le v Sloveniji) in zastoji pred pristanišči. Tudi pred koprskim in tržaškim pristaniščem lahko v zadnjih mesecih opažamo večje število zasidranih ladij, ki čakajo na vrsto za privez in pretovor. Ti pojavi, ki so posledica seštevka dejavnikov, seveda zmanjšujejo možnost pretovora in večje rasti poslovanja.