Luki Koper in Trst po svoje kljubujeta pandemiji

Pandemija je na podoben način prizadela pretovor v tržaškem in koprskem pristanišču. Ta se je v Trstu lani zmanjšal za kar 13 odstotkov, v koprskem pa za 14,3 odstotka. V obeh sta glavna krivca upad tekočih in razsutih tovorov. Pri tem pa strateški tovori (predvsem zabojniki) krize skoraj niso občutili in za letos znova napovedujejo rast.