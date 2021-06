Madžarski kapital osvaja Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

S tem ko madžarska banka OTP kupuje Novo KBM, se nadaljujejo odmevne madžarske investicije v Slovenijo. Poleg prevzema banke SKB so Madžari v zadnjih letih vlagali tudi v medije, turizem, trgovino z vozili. Katere madžarske investicije so že v Sloveniji in katere bi lahko še bile? Kako pomembna tuja vlagateljica je Madžarska?