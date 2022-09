Madžarski OTP prvo soglasje za prevzem NKBM

Madžarska banka OTP je dobila dovoljenje bančnega regulatorja za prevzem Nove KBM, je na spletnih straneh objavila Banka Slovenije. Za nakup mariborske banke mora OTP zdaj dobiti le še soglasje Agencije za varstvo konkurence (AVK), ki bi ga, kot smo že poročali, lahko dobila še ta mesec.

OTP je Novo KBM, ki v 80-odstotni lasti ameriškega sklada Apollo in 20-odstotni lasti Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), kupila maja lani, roki za pridobitev potrebnih dovoljenj regulatorjev pa so se zamaknili v letošnje tretje četrtletje. Madžari, ki so v Sloveniji že lastniki SKB banke, naj bi za posel odšteli milijardo evrov.

AVK postopka priglasitve koncentracije ne komentira, po naših informacijah pa bi lahko bila odločitev sprejeta ta mesec. OTP bi s prevzemom NKBM imela skupaj s SKB banko, ki jo že ima v lasti, nekaj več kot 28-odstotni tržni delež. Koncentracija pa bi lahko bila, kot smo že poročali, problematična predvsem pri številu poslovalnic in bankomatov ter pri lizinški dejavnosti, zato ni izključeno, da bo agencija soglasje izdala z določenimi obvezami, kot je zmanjšanje določenih dejavnosti in tudi števila bančnih poslovalnic. »Odločanje regulatorja je povsem neodvisno, in če nam bo naložil kakšne dodatne zahteve, jih bomo izpolnili,« je v pogovoru za Delo spomladi dejal Sándor Csányi.

Sklad Apollo je NKBM kupil sredi leta 2016 za 250 milijonov evrov. Apollo oziroma Nova KBM pa je sredi leta 2019 za 444 milijonov evrov kupila še Abanko, za katero se je takrat neuspešno potegovala tudi madžarska OTP.