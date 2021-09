Magistrski program ekonomske fakultete višje na lestvici FT

Magistrski program »International Master in Business and Organisation (IMB)«, ki ga izvajajo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se je uvrstil na 69. mesto prestižne lestvice Financial Timesa, ki zajema najboljše magistrske programe »Master in Management« na svetu, in se tako v dveh letih povzpel za kar 17 mest. S tem je program IMB utrdil svoj položaj med najboljšimi, saj se je na lestvico uvrstil že četrto leto zapored, so sporočili z ekonomske fakultete. Najviše je rangiran magistrski program Univerze v St. Gallenu v Švici Skupno je na svetu okoli 14.000 poslovnih šol. Od tega jih je le sto uvrščenih na seznam Financial Timesa. Uvrstitev na najuglednejšo lestvico na svetu je priznanje za ekonomsko fakulteto ter posebej za ekipo IMB pod vodstvom prof. dr.ter pomeni potrditev kakovosti in ugleda šole v mednarodni skupnosti poslovnega izobraževanja.»Lestvica Financial Timesa je najbolj priznana v mednarodni poslovni skupnosti, saj sama uvršča kakovost programa in odlične diplomante, ki so po zaključku študija zelo zaposljivi. Poleg programa, učiteljev, stikov s poslovno skupnostjo in internacionalizacije so ključni elementi, ki vplivajo na uvrstitev, predvsem visoka stopnja zaposljivosti diplomantov in njihova plača po zaključku študija ter tri leta kasneje,« še dodajajo na ekonomski fakulteti.