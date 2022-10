Manj nafte, tehnično ali politično?

Po tem, ko je naftni kartel Opec 5. oktobra sporočil, da bo zmanjšal količino načrpane nafte za dva milijona sodov na dan, je zahod z Nemčijo in ZDA na čelu to potezo označil za politično motivirano. Zahodni zavezniki pravijo, da je Savdska Arabija stopila na stran Rusije, da z grožnjami silijo članice, da podprejo odločitev, da želijo uničiti Bidnovo administracijo, ki si pred novembrskimi volitvami v kongres ne more privoščiti, da bi potrošniki v času inflacije plačevali še višje cene nafte, zaradi česar je to dejanje sovražnosti, ki ne sme ostati brez posledic.