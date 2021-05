Marca je povprečna bruto plača že presegla 2000 evrov

Povprečna bruto plača za marec 2021 je znašala 2.009,50 evra in je bila nominalno za 3,3 odstotke, realno pa za tri odstotke višja od bruto plače za februar 2021. Povprečna neto plača za marec 2021 pa je znašala 1.290,97 evra in je bila nominalno za tri, realno pa za 2,7 odstotka višja od neto plače za februar 2021, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).



Povprečne plače so se marca zvišale v obeh sektorjih, javnem in zasebnem in sicer v prvem za 4,1 v drugem pa za 2,8 odstotka.



Tradicionalno je bila povprečna plača tudi za marec 2021 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Povprečna bruto plača za marec je namreč tam znašala kar 3.344,52 evra in se je v primerjavi s plačo za februar 2021 zvišala kar za 32 odstotkov, in sicer predvsem zaradi višjih izrednih izplačil.



Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: