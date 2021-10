Marjetica Koper prodaja delež v Primorskih novicah

Javno podjetje Marjeica iz Kopra zbira ponudbe za prodajo 16,9 odstotnega deleža v v družbi Pirmorske novice, so objavili v sobotnem Delu in na svoji spletni strani. Ponudbe za omenjeni delež pričakujejo do 11. novembra. Spomnimo, Marjetica je delež v Primorskih novicah kupila na javni dražbi družbe Primorje v stečaju. V svojih poslovnih knjigah delež vodijo po 182.500 evrov, je razvidno iz letnega pročia družbe. Spomnimo, ta delež je bil kupljen, ko je bil v Kopru župan Boris Popovič.

Primorske novice so del Odlazkovega imperija

Primorske novice – v lasti imao med drugim palačo Tarsia - so letos dobile novega večinskega lastnika (52,54 odstotni delež). To so družbe, ki sodijo v lastniški krog Martina Odlazka. Neuradno naj bi za omenjeni delež plačali blizu milijon evrov. Med preostalimi lastniko so še Luka Koper in družba Forma INN.

V Primorskih novicah že odpuščanja

Novi lastniki so družbo, ki več let posluje z izgubo že začeli aktivneje upravljalti, med drugim so začeli z odpuščanjem zaposlenih in iskanjem sinergij z drugimi podjetji v skupini.