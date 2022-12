Marko Pahor za strokovnost, izkušnje in integriteto

Kandidat za viceguvernerja, člana sveta Banke Slovenije, Marko Pahor se je pred glasovanjem v državnem zboru javno predstavil v predsedniški palači. Redni profesor za področje statistike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se je za kandidaturo odločil, ker »je prepričan, da bi lahko z svojim znanjem in izkušnjami prispeval k delovanju Banke Slovenije, v skupno dobro državljank in državljanov Slovenije in drugih članic Unije.«

Pahor, ki ne prihaja iz sveta področja poslovnega ali centralnega bančništva, je svojo kandidaturo utemeljil na strokovnosti, izkušnjah in integriteti. Po diplomi na EF v Ljubljani je tam končal magistrski študij, doktoriral pa je leta 2003 iz uporabe statističnih orodij za analizo korporativnega upravljanja. Na omenjeni fakulteti je ob pedagoškem in raziskovalnem delu tudi že šesto leto prodekan za finance, investicije in kadre.

Pahor meni, da je mesto člana sveta BS »strokovna, tehnokratska funkcija, za katero je koristno, da je kandidat karseda politično neodvisen. Sam nikoli nikoli nisem deloval politično, vedno strokovno, sem pa kot strokovnjak in aktiven državljan pomagal sooblikovati elemente ekonomske politiko.«

Banko Slovenije vidi kot vrhunsko centralnobančno inštitucijo, z velikim ugledom, sam pa bo v primeru izvolitve svoje napore usmeril v uresničevanje njene strategije. ECB in BS se trenutno soočata z izzivom generacije, inflacijskim skokom, ki se počasi preliva v jedrno inflacijo. Pahor je prepričan, da ECB pri tem »ni ukrepala prepozno, pač pa je sprejemala najboljše ukrepe glede na razpoložljive podatke in modelska pričakovanja. S svojim delovanjem si bom prizadeval, da bodo podatki vedno na voljo pravočasno, za sprejemanje pravih odločitev.«

Slovensko gospodarstvo je po njegovem »zaradi svoje majhnosti in tradicije celovitega zbiranja podatkov, tako s strani statističnega urada kot Banke Slovenije izjemen poligon za hitro razumevanje in usmerjanje ukrepov skupne monetarne politike.« Zato bosta ključnega pomena nadaljnje delo na kakovosti in ažurnosti podatkov in njihova kakovostna in pravočasna analiza.

Pahor bi v primeru imenovanja v DZ (potrebuje 46 glasov poslancev) s koncem februarja 2023 nasledil viceguvernerja Jožefa Bradeška in postal član sveta BS, zadolžen za področja kreditnega registra, finančne statistike, upravljanja s podatki in upravljanja s tveganji. Sam je prepričan, da bi s svojim znanjem in izkušnjami lahko prav na njih največ naredil za uspešno delovanje Banke Slovenije kot finančnega in makrobonitetnega nadzornika.

Posebne priložnosti in izzive prinaša tudi digitalna transformacija tako na področju tradicionalnega bančništva kot novih finančnih tehnologij. Ena od nalog Banke Slovenije mora biti stalno spremljanje razvoja na tem področju, zato si bo prizadeval za okrepljeno delovanje njenega stičišča za finančno-tehnološke inovacije, da bo BS postala proaktiven partner novim tehnologijam.