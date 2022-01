Mate Rimac vabi slovenske inženirje in programerje

V nadaljevanju preberite:

Številni inženirji v slovenskih podjetjih so v zadnjih tednih dobili vabilo na pogovor za službo v hrvaškem podjetju Rimac, ki le nekaj kilometrov od slovensko-hrvaške meje gradi proizvodno-raziskovalni center za 2500 ljudi. Letos bodo odprli več sto novih delovnih mest. Kadrovska direktorica Rimca nam je pojasnila, kakšne kadre iščejo, kaj jim ponujajo in kje jih iščejo? Zakaj Rimac potrebuje vse več kadra? Kako bo to vplivalo na slovenska podjetja in kaj bi slovenska država morala narediti, da bi zmanjšala težave zaradi pomanjkanja vrhunskega kadra?