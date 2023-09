Matjaž Han: MLM potrebuje novega lastnika

Mariborska livarna Maribor (MLM) potrebuje strateškega partnerja, medtem ko pravila o državnih pomočeh ne dovoljujejo nadaljnjih državnih pomoči, so sporočili z gospodarskega ministrstva

Minister za gospodarstvo Matjaž Han se je s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidijo Jerkič sestal z upravo in delavci MLM ter s predstavniki Slovenskega državnega holdinga, ki je lastnik in glavni upnik MLM, in ministrstva za delo.

Vlada je livarni dvakrat dodelila državno pomoč; MLM je sicer od leta 2009 dalje prejelo neposredno od države več kot 13,3 milijona evrov različnih pomoči, med drugim tudi za reševanje finančnih problemov in prestrukturiranje. Pravila EU dovoljujejo le enkratno državno pomoč za prestrukturiranje podjetij v desetih letih. »Kljub temu je gospodarsko ministrstvo dvakrat preverilo pri Evropski komisiji možnosti za odobritev nove pomoči. Evropska komisija je obakrat pisno odgovorila odklonilno in poudarila, da bi bila nova dodelitev državne pomoči v nasprotju s pravili o državnih pomočeh, saj desetletni rok za ponovno podelitev pomoči še ni potekel,« so sporočili z ministrstva. Ker nobena državna pomoč ni dopustna, Han pravi, da MLM potrebuje novega lastnika: »Kot sem razumel SDH, so njihova vrata odprta za vse zainteresirane.«

Prejšnji teden so predstavniki ministrstva opravili tudi sestanek z enim od potencialnih tujih kupcev, ki pa je investicijo pogojeval z zahtevo po 12 milijonski subvenciji države po Zakonu o spodbujanju investicij. Ministrstvo takšni zahtevi ni moglo ugoditi, ker je za tovrstno financiranje predpisan jasen postopek v samem zakonu, na ta način država ne sofinancira prevzemov podjetij, ampak investicije v podjetja, poleg tega pa teh sredstev trenutno v proračunu gospodarskega ministrstva niso zagotovljena, so še dodali.