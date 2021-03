Med dobavitelji Petrola tudi ameriška naftna družba.

Petrol zaradi vse bolj negotovih in zahtevnih razmer na trgu naftnih derivatov diverzificira svoje nabavne poti. Tako je po naših neuradnih informacijah njihova dobaviteljica nedavno postala tudi ameriška naftna multinacionalka ExxonMobil. V Petrolu odgovarjajo, da konkretnih odnosov s poslovnimi partnerji ne morejo komentirati, saj da jih zavezujejo pogodbene obveznosti.V družbi pojasnjujejo, da so energenti, med njimi tudi naftni proizvodi, izpostavljeni cenovnim, količinskim in valutnim tveganjem, saj se nakupi večinoma plačujejo v ameriških dolarjih. »Ker sodita svetovni naftni trg in trg ameriškega dolarja med najbolj volatilne svetovne trge, je skupina Petrol pri opravljanju svoje temeljne dejavnosti izpostavljena tako cenovnemu kot tudi valutnemu tveganju.« Izpostavljenost cenovnemu tveganju so v preteklosti zmanjšali tudi z modelom o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki je omogočal, da so se svetovna cenovna gibanja prenašala na domače prodajne cene, zdaj pa je ta del bistveno otežen in odvisen od vsakega prodajalca oziroma distributerja posebej.Petrol večino tekočih goriv nabavlja iz rafinerij EU v Sredozemlju in severozahodni Evropi. Kot pravijo, je strategija usmerjena predvsem v dobavo naftnih derivatov po morju, pomembne pa so tudi kopenske rafinerije v jugovzhodni Evropi, ki dopolnjujejo nabavni splet in povečujejo stabilnost preskrbe. Dodajajo, da pri vsaki poslovni odločitvi Petrol preveri tveganja, kar velja tako za vstop na nov trg kot za vstop v nove poslovne modele: »Tveganja so sestavni del vsakega poslovanja, njihovo dobro po­znavanje in razumevanje pa omogočata, da se pra­vočasno in pravilno odzovemo v čedalje zahtevnejšem gospodarskem okolju. To velja tudi za nove nabavne poti naftnih derivatov, ki jih je Petrol vzpostavil v zadnjem obdobju.«