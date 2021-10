Med pisci strategije tudi Počivalškovi kadri

V nadaljevanju preberite:

Na dnevih slovenskega turizma bo ta teden predaval tudi Tomislav Čeh kot predstavnik družbe PKF hotelexperts. To je človek, ki se uvršča v krog ministra Zdravka Počivalška in dela za avstrijsko skupino, ki jo je ministrstvo za gospodarstvo izbralo za pisca nove turistične strategije Slovenije, čeprav je bila njena ponudba najdražja.



Čeh bo, kot je razvidno iz programa, udeležencem dnevov slovenskega turizma govoril o priložnostih in izzivih upravljanja slovenskih namestitvenih kapacitet. Ima večletne izkušnje v turističnem sektorju, zato to niti ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi prav on že pred časom omenjal kot Počivalškov favorit za šefa državnega turističnega holdinga in če ne bi bil izbran za pisca nove strategije razvoja slovenskega turizma do leta 2028.



Tomislav Čeh je bil v preteklosti šef turistične agencije Globtur v Pragi, leta 2004 ga je padli mogotec Igor Bavčar postavil na čelo Istrabenzove turistične agencije, kasneje je delal v avstrijski slabi banki Heta in nato še kot generalni direktor Union hotelov. Zdaj je vodja svetovanja pri skupini PKF hospitality.