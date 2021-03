Mercator dobiva bolj zdravega lastnika, dobavitelje ne skrbi

V nadaljevanju preberite še:

Slaba tri leta po potrditvi poravnave propadlega Agrokorja se začenja lastniški prenos Mercatorja na hrvaško skupino Fortenova, kar bo eden zadnjih korakov reševanja prezadolženega koncerna, ki ga je zgradil Ivica Todorić. Na njegovo naslednico Fortenovo so bile prenesene že vse zdrave družbe, zdaj naj bi se jim pridružil še slovenski trgovec. Kaj to pomeni zanj in kaj za slovenske dobavitelje?