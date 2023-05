Mercator prevzel črnogorsko verigo Franca

Družba Mercator-CG in trgovska veriga Franca sta danes podpisali kupoprodajno pogodbo, s katero Mercator-CG prevzema maloprodajne objekte Franca v skoraj vseh občinah v Črni gori. »Gre za prvi prevzem Fortenova grupe v regiji, s katerim družba uresničuje enega svojih strateških ciljev – da ob organski rasti zagotovi tudi krepitev mreže svojih trgovin na trgih Jugovzhodne Evrope in njihovo dostopnost kupcem s prevzemi lokalnih trgovskih verig,« so sporočili iz Fortenove.

Dodali so, da z njeno izvedbo Mercator-CG, ki deluje pod blagovno znamko IDEA, krepi svojo ključno konkurenčno prednost do potrošnikov – dostopnost na trgu celotne države. Nakupovalna veriga v lasti družine Franca ima 67 trgovin, od tega največ 13 v Podgorici, sledi jih osem v Budvi in ​​sedem v Bijelem Polju. S prevzemom novih trgovin se bo maloprodajna mreža blagovne znamke IDEA povečala na skoraj 200 trgovin, s prevzemom 900 zaposlenih v maloprodaji družbe Franca pa se krepi pomen Mercatorja-CG kot enega največjih delodajalcev v državi. Po tem prevzemu bo blagovna znamka IDEA skupaj zaposlovala več kot 2500 ljudi, saj je Mercator-CG prevzel vse pogodbene obveznosti do novih zaposlenih.

Fortenova je podprla posel

Fabris Peruško FOTO: Roman Šipić/Delo

Podpisa pogodbe o zaključku transakcije se je udeležil tudi Fabris Peruško, član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe, ki je pri tem povedal: »Fortenova grupa je močno podprla ta Mercatorjev prevzem, ker to potrjuje uresničitev naše strategije, s katero krepimo regionalno prisotnosti v maloprodaji. Imamo jasno predstavo o tem, kaj želimo v tej panogi v vseh petih državah, v katerih poslujemo – kakovostno ponudbo in storitev, dostopne cene ter razpršenost in širino izbire za potrošnike. Že zdaj jasno vidimo učinke sinergij v maloprodaji, ki so se začele z integracijo Mercatorja leta 2021,– od izboljšanega izvajanja in upravljanja do odličnega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji, ki se je zaradi krajših dobavnih verig izkazalo kot naša ključna konkurenčna prednost med prejšnjima krizama.«

Po mnenju izvršnega direktorja Hilmije Franca bo ta prevzem okrepil položaj družbe Franca kot vodilnega na črnogorskem trgu mesa in mesnih izdelkov. Franca bo pod tem imenom še naprej prisotna na trgu kot ena največjih in najbolj prepoznavnih domačih blagovnih znamk. »Najpomembneje za nas je, da bo vseh 900 zaposlenih obdržalo zaposlitev v novem podjetju,« je povedal. »Zelo smo ponosni, da bodo naši izdelki zastopani v vseh trgovinah IDEA in tako še bliže številnim potrošnikom. Hkrati sem prepričan, da bo to partnerstvo nam kot vodilnim v domači mesni industriji odprlo vrata na druge trge,« je dodal.

Širitev števila prodajnih mest

Pomen prevzema, predvsem v luči širitve mreže trgovin, je poudaril tudi Zoran Mitreski, izvršni direktor Fortenova grupe za maloprodajo in predsednik uprave Konzuma. »V sistemu imamo veliko naložbeno dinamiko. Lani smo v celotni regiji odprli več kot 150 prodajnih mest, od tega 60 novih in 90 prenovljenih. Jeseni nas čakajo formalni prevzem in integracija družbe Franca, nadaljevanje naložb, a tudi nadaljevanje raziskovanja novih možnosti združitev in prevzemov v maloprodaji,« je napovedal Mitreski.