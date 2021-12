Mežiški Tab ne bo vzel državnega denarja za novo tovarno

Mežiška družba Tab je odstopila od podpisa pogodbe o dodelitvi subvencije za naložbo v novo tovarno litij-ionskih baterij, ki jo načrtujejo v Lekovi novogradnji na Prevaljah. Direktor družbe Bogomir Auprih je sporočil, da izvedba tega ambicioznega projekta, vrednega okoli 50 milijonov evrov, v negotovem času okrnjenih dobaviteljskih verig in dilem pri nabavi ključne opreme predstavlja preveliko tveganje za podjetje.

V Tabu poudarjajo, da odstop od podpisa pogodbe o dodelitvi subvencije za naložbo ne pomeni, da so odstopili od projekta, ampak ga le prestavili na čas, ko bodo razmere na trgu dopuščale njegovo izvedbo. Spomnimo, da bi Tab prvi del državne spodbude v višini do največ 4,1 milijona evrov dobil letos, drugi del v višini do 3,5 milijona evrov prihodnje leto, tretji del do zneska 2,1 milijona evrov pa v letu 2023.

V Tabu naložbo načrtujejo z azijskim partnerjem Haidi energy Technology, ki bo zagotovil tehnologijo, znanje in razvoj. Proizvodnja litij-ionskih baterij bo za družbo Tab, ki temelji na proizvodnji svinčenih akumulatorjev, velik premik v razvoju. V prvi fazi bo imela tovarna zmogljivost 500 megavatnih ur energije. Ob zagonu proizvodnje bo dobilo delo 120 ljudi, kasneje še 60.

Podpora se seli v Savinjsko dolino

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo sredstva, predvidena za Tabovo naložbo, prerazporedilo. Tako je vlada na dopisni seji že potrdila 1,37 milijona evrov za podjetja FTA iz Šentjurja za novo proizvodnjo elektronskih sklopov. FTA se ukvarja z opremljanjem elektronskih vezij. »V okviru projekta bo kupil in prilagodil nepremičnine poslovnim potrebam, selil obstoječo proizvodnjo na novo lokacijo ter povečal kapacitete na novi lokaciji z investicijo v novo tehnološko opremo. Z nakupom dodatnega dela stavbe na lokaciji Celje bo vlagatelj pridobil dodatnih 2800 kvadratnih metrov. Tako bo zaradi večjih površin odpravil ozka grla pri oskrbi ter povečal obseg in kakovost proizvodnje,« so na gospodarskem ministrstvu pojasnili razloge za subvencijo.