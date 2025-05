Milijardna videoigra, ki jo čaka ves svet

V nadaljevanju preberite:

Decembra 2023 je prvi napovednik za težko pričakovano videoigro Grand Theft Auto VI (GTA VI) podrl rekorde gledanosti na platformi youtube – v prvih 24 urah si ga je ogledalo več kot 90 milijonov ljudi. Ta izjemni odziv ljudi je le vrh ledene gore pričakovanj, ki jih gojijo tako igričarski navdušenci kot vlagatelji.

Družba Take-Two Interactive Software, Inc., ustanovljena leta 1993 in s sedežem v New Yorku, se je razvila v enega vodilnih svetovnih založnikov interaktivne zabave. Deluje prek svojih znamk, med katerimi najbolj izstopata Rockstar Games, studio za kultnima serijama Grand Theft Auto in Red Dead Redemption, ter 2K, ki med drugim skrbi za franšize NBA 2K, BioShock in Borderlands. Svoj portfelj je, kot so sporočili iz družbe, leta 2024 razširila še s prevzemom velikana mobilnih iger Zynga.